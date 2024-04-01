Zeki Çelik oynadı! Lecce - Roma maçında gol sesi çıkmadı Roma, Serie A'nın 30. haftasında deplasmanda Lecce ile golsüz berabere kaldı. Milli futbolcu Zeki Çelik, maçın 84. dakikasında oyuna girdi.

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İtalya Serie A'nın 30. hafta mücadelesinde Lecce ile Roma karşı karşıya geldi.

Stadio Via del Mare'de oynanan müsabakada her iki takım da pozisyonlara girmesine rağmen 90 dakika sonunda ağları sarsamadı.

Bu sonuçla maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Roma'da Zeki maça yedek kulübesinde başladı

Başkent ekibinde milli futbolcu Zeki Çelik 84. dakikada oyuna dahil oldu. Roma bu beraberlikle puanını 52'ye çıkartırken, Lecce de 29 puana çıktı.

Roma bir sonraki karşılaşmasında Lazio'yu konuk ederken, Lecce ise Milan deplasmanına gidecek.