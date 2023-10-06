Zlatan Ibrahimovic: Dünyanın en iyisi benim Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan Zlatan Ibrahimovic, tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

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Dünya futbolun çılgın adamı olarak nitelendirilen ve İtalya Serie A ekiplerinden Milan'la futbol kariyerini noktalayan İsveçli Zlatan Ibrahimovic, çarpıcı açıklamalarına devam ediyor.

Ibrahimovic, verdiği röportajda tüm zamanların en iyi futbolcusu için sıralama yapması istendiğinde kendisini ilk sıraya koydu.

"Ben gelmiş geçmiş en komple oyuncuyum"

Eski yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Bireysel kaliteden bahsediyorsak, en iyisi benim. Şaka yapmıyorum. Ben gelmiş geçmiş en komple oyuncuyum.

42 yaşındaki futbol adamı, kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or kazanamadığının hatırlatılması üzerine, en iyi futbolcu olmasının sadece yeteneğiyle ilgili olduğu iddia etti.

"Çin'den ve Suudi Arabistan'dan teklif aldım"

Yıldız isim, Suudi Arabistan'a transfer olan oyuncular hakkında da yorum yaptı. Çin'den ve Suudi Arabistan teklif aldığını söyleyen Ibrahimovic, şu sözleri sarf etti:

Çin'den de teklif aldım, Suudi Arabistan'dan da teklif aldım. Ama durum şu ki siz ne istiyorsunuz? Ne gibi hedefleriniz var? Kazandıklarınızla değil, yeteneğinizle hatırlanmalısınız. Her gün antrenman yaptığımız, tanındığımız şey yeteneğimizdir ve herkes bu şekilde hatırlanmak ister

"Paraya ihtiyacım yok ama çok pahalıyım"

Ibrahimovic ayrıca şunları dedi: