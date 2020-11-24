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    Zlatan Ibrahimovic en az 3 hafta yok

    Attığı gollerle Milan'ı sırtlayan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Napoli maçında sakatlanmıştı. Golcü futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 11:41
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    Zlatan Ibrahimovic en az 3 hafta yok

    Kariyerinin adeta ikinci baharını yaşayan Zlatan Ibrahimovic'in Napoli maçında yaşadığı sakatlığı akıbeti belli oldu.

    Yapılan açıklamada Ibrahimovic'in sol kalçasında yaşadığı problem nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.

    Ibrahimovic daha önce de koronavirüs testi pozitif çıktığı için takımını bir süre yalnız bırakmıştı.

    Zlatan Ibrahimovic en az 3 hafta yok #1

     

    10 GOLLE ZİRVEDE

    Ibrahimovic'in Milan formasıyla Avrupa Ligi'nde Lille, Celtic ve Sparta maçları ile birlikte ligde ise Fiorentina, Sampdoria ve Parma maçlarını kaçıracağı tahmin ediliyor.

    39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, attığı 10 golle Serie A'da gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

    Zlatan Ibrahimovic en az 3 hafta yok #2

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