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    Zlatan Ibrahimovic'ten 1 asist daha

    İsveç'in 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Kosova deplasmanında da asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 09:00
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    Zlatan Ibrahimovic'ten 1 asist daha

    İsveç A Milli Takımı'na 5 yıl aradan sonra dönen Zlatan Ibrahimovic, 2022 Dünya Kupası elemelerinde iki maçta da açılış gollerinin asistini yaptı. 39 yaşındaki oyuncu adeta İsveç için 'çilingir' görevini üstlendi.

    LİDER İSVEÇ

    Gürcistan karşısında 1-0 kazanan İsveç'te Claesson'a asist yapan Zlatan Ibrahimovic, Kosova deplasmanında ise skoru 1-0'a getiren golde Augustinnson'a servis yaptı.

    Maçı İsveç 3-0 kazandı ve İspanya'nın önünde liderlik koltuğunda yer aldı.

    Zlatan Ibrahimovic ten 1 asist daha #1

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