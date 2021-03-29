Zlatan Ibrahimovic'ten 1 asist daha

İsveç'in 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Kosova deplasmanında da asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

İsveç A Milli Takımı'na 5 yıl aradan sonra dönen Zlatan Ibrahimovic, 2022 Dünya Kupası elemelerinde iki maçta da açılış gollerinin asistini yaptı. 39 yaşındaki oyuncu adeta İsveç için 'çilingir' görevini üstlendi.

LİDER İSVEÇ

Gürcistan karşısında 1-0 kazanan İsveç'te Claesson'a asist yapan Zlatan Ibrahimovic, Kosova deplasmanında ise skoru 1-0'a getiren golde Augustinnson'a servis yaptı.

Maçı İsveç 3-0 kazandı ve İspanya'nın önünde liderlik koltuğunda yer aldı.