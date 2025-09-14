ESH Spor sordu Tedesco cevapladı: Hakemin performansını nasıl buldunuz

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"BENCE HAKEMLER ÇOK İYİ İŞ ÇIKARTTILAR"

ESH Spor muhabiri Hazal Kaya'da Tedesco'ya bir soru yöneltti.

"Hakemin performansını nasıl buldunuz?" sorusuna Tedesco şöyle cevap verdi:

"Bence hakemler çok iyi bir iş çıkarttılar. Tüm atmosfere rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Gol öncesi faul çok netti. Hakemler için bu tarz durumlar kolay olmuyor. Maç içindeki odakları yüksekti. Atmosferi umursamadan karar verdiler. Hatta bizim lehimize vermiş oldukları kararlar da vardı"