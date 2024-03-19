Eski milli futbolcu Ersen Martin yaşamını yitirdi Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda forma giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, 44 yaşında yaşında vefat etti.

AA & Ensonhaber

Ülkemizde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların da formasını giyen eski milli futbolcu Ersen Martin'den üzücü haber geldi.

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1979 yılında Almanya'da doğan ve futbol hayatına Nürnberg'de başlayan Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da forma giydi.

Kısa süreliğine İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de oynayan Ersen Martin, A Milli Takım'da ise 4 kez görev aldı.

Osman Aşkın Bak'tan başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun mesajında ise şu ifadelere yer verildi: