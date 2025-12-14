Estudiantes, Arjantin'de şampiyon oldu: Muslera bir kupa daha kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arjantin 39'luk delikanlı Muslera'yı konuşuyor...

Arjantin Ligi’nde 2. Aşama Final karşılaşması, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Racing Club ile Estudiantes’i karşı karşıya getiren finalde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta şampiyonu penaltı atışları belirledi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Karşılaşmada ilk gol, 81. dakikada Racing Club adına Adrian Martinez’den geldi.

Bu golle 1-0 öne geçen Racing, kupaya çok yaklaşsa da Estudiantes pes etmedi.

Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan Guido Carrillo, skoru 1-1’e getirerek maçı uzatmaya taşıdı.

MUSLERA PENALTILARDA YILDIZLAŞTI

Uzatma dakikalarında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince final penaltı atışlarına gitti.

Seri penaltılarda büyük bir soğukkanlılık ortaya koyan Estudiantes, rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak Arjantin’de şampiyonluğunu ilan etti.

Final maçının yıldızı ise Estudiantes kalecisi Fernando Muslera oldu.

Uruguaylı file bekçisi, penaltı atışlarında iki vuruşu kurtararak takımına kupayı getiren isim olarak öne çıktı.

KARİYERİNDE 23.KUPA

Muslera, Racing Club’ın dördüncü ve altıncı penaltılarında gole izin vermedi. Uruguaylı file bekçisi, iki penaltı kurtardı ve kariyerinin 23. kupasını kazanma başarısı gösterdi.

"BANA GÖSTERİLEN İLGİYE MİNNETTARIM"

Deneyimli kaleci maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çocukluğumdan beri burada oynamak hayalimdi ve bugün Arjantin futbolunda bir şampiyonum. Gelecek dönemde de oynamaya devam edeceğim ve kararları yavaş yavaş alacağız. Burada olmaktan mutluyum ve ilk günden beri bana gösterilen ilgiye minnettarım. Elimden geldiğince katkıda bulunmaktan ve sonunda şampiyonluğu kutladığımız için mutluyum.

Estudiantes'e gelmem için ısrar eden insanlara da minnettarım. Uruguay'a geri dönmek istiyordum. Buraya gelme niyetinde hiç değildim En fazla fazla ısrar eden insanların kararları sayesinde geldim. Bunlardan biri Jose Sosa oldu. Bir de eşim. Eşim bana 'Seni isteyen yerde olmalısın ve Estudiantes seni istiyor' dedi. Penaltı atışlarından önce, vefat eden annemden bana yardım etmesini diledim."

G.SARAY'DAN TEBRİK

Öte yandan Galatasaray da efsane kaptanları için bir tebrik paylaşımı yaptı.

Uruguaylı eldiven, bu paylaşımı alıntılayarak bu jesti karşılıksız bırakmadı.