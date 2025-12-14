Fenerbahçe, Bahçelievler Belediyespor deplasmanında galip geldi

- Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç, Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.
- Fenerbahçe'nin galibiyeti üç set sonunda geldi: 10-25, 15-25, 16-25.
Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
75 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hakemler: Selçuk Görmen, Gül Çiftçi Biçer
Bahçelievler Belediyespor: Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sema Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Nur Yılmaz)
Fenerbahçe: Fatma Beyaz, Orro, Cristina, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Safranova, Helin Kayıkçı, Bedart, Arelya Karasoy)
Setler: 10-25, 15-25, 16-25
Süre: 75 dakika (22, 25, 28)