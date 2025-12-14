Fenerbahçe, Bahçelievler Belediyespor deplasmanında galip geldi

Abone ol: Google News

Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, deplasman Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 17:40
  • Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç, Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.
  • Fenerbahçe'nin galibiyeti üç set sonunda geldi: 10-25, 15-25, 16-25.

Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

75 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Selçuk Görmen, Gül Çiftçi Biçer

Bahçelievler Belediyespor: Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sema Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Nur Yılmaz)

Fenerbahçe: Fatma Beyaz, Orro, Cristina, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Safranova, Helin Kayıkçı, Bedart, Arelya Karasoy)

Setler: 10-25, 15-25, 16-25

Süre: 75 dakika (22, 25, 28)

