Fatih Terim: Hikmet Karaman benim yerime de konuşmuştur bana gerek yok

Fatih Terim: Hikmet Karaman benim yerime de konuşmuştur bana gerek yok

Kayserispor mağlubiyeti ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Sağ olsun Hikmet hoca röportajı uzun tuttu. Benim yerime de konuşmuştur" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.

Maça tutuk başlayan Galatasaray, 39 ve 45. dakikada yediği gollerle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

İkinci yarıda oyunda etkisini göstermeye çalışan Galatasaray 53. dakikada kalesinde gördüğü golle 3-0 geriye düştü. Karşılaşmanın tamamlanmasyla birlikte sarı kırmızılı ekip ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a yönelik serzenişte bulundu.

"HİKMET HOCA BENİM YERİME DE KONUŞMUŞTUR"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Terim, "Sağ olsun Hikmet hoca röportajı uzun tuttu. Maçı oynamamıza rağmen en baştan beri analiz etti. Benim yerime de konuşmuştur. Benim konuşmama fazla gerek kalmadı." dedi.

Ayrıca takımın toparlanacağını söyleyen Fatih Terim, "1 Ocak'tan itibaren daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder, kim etmez, kim yüreğinde hisseder, hissetmez biliyoruz. Üzgünüm." diye ekledi.