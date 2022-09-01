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    Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edildi

    Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edildi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaşma sağladı. Ali Koç ile yüz yüze görüştüğü Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti.
    • 01.09.2022 - 21:44
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 21:45
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    Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala büyük bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla büyük bir transfer çalımı yiyen Fenerbahçe, yıldız bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

    Fenerbahçe, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak üzere.

    Ali Koç, Ronaldo ile görüştü

    Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ronaldo ile yüz yüze görüştü. Başkan Ali Koç, bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.

    Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yoğun çabalarıyla sonucu Cristiano Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti.

    Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor

    Anlaşmanın ardından ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlatılacak.

     


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