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Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaşma sağladı. Ali Koç ile yüz yüze görüştüğü Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti.