Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin transferi duyurdu

Transferlerini sürdüren Fenerbahçe, Al Ahli'den 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı lacivertliler, Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski'nin transferini yayımladığı video ile duyurdu.

1 yıllığına kiralandı

Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralık olarak takıma katıldığını açıkladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen imzada "Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioskiye Ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Alioski: Çok mutluyum

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Alioski, "Gerçekten çok mutluyum. Bu ana eriştim, sabırsızlıkla bu anı bekledim. Hislerimi anlatamam, gerçekten çok güzel şeyler hissediyorum. Çok keyifli hissediyorum. Heyecanla başlayacağım zamanı bekliyorum. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini ilk duyduğumda, gerçekten çok etkilendim. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacaktım çünkü. Burası için odaklandım ve bu anı bekledim. Taraftarlar o kadar güzel mesaj attı ki, kendimi evimde hissediyorum. Taraftarın sizin arkanızda olması ve size inanması çok önemli. Çünkü sahada onların desteğiyle bir kişi fazla oynadığınızı hissedersiniz. Fenerbahçe taraftarı, Türkiye'nin en büyük taraftarı." ifadelerini kullandı.

Ezgjan Alioski Fenerbahçe’de VİDEO