Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yarım kalan Süper Kupa maçı soruldu

İHA

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi, Fenerbahçe sahadan çekildi.

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları, teknik heyetten gelen talimat ile sahayı terk etti.

Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti..

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesi yaptığı açıklamalarda Süper Kupa maçına da değindi.

"Kulübümüzün yapmış olduğu bu hamlenin karşılık bulduğunu düşünüyorum"

"Haklılığımızı gösterebilmek için kulübümüz tarafından bir tepkiydi" diyen Kartal, şunları söyledi:

Lig maçlarında, kupa maçlarında olsun Türkiye’de yaşadıklarımız açık ve net bir şekilde ortada. Haklılığımızı kamuoyuna gösterebilmek için Kulübümüz tarafından bir tepkiydi. Kulübümüzün yapmış olduğu bu hamlenin karşılık bulduğunu düşünüyorum.



Ülke futbolunun değişmesini istiyorsak bazı kurumların, herkesin kendisine göre bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz.



Bu değerlendirmelerin sonucunda her şeyin bundan sonra daha iyi olabileceğini düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Sahanın içinde kaldık ve saha içinde kalmaya devam edeceğiz.



Yarınki maçla ilgili hazırlıklarımızı bitirdik. İyi mücadele ederek istediğimiz sonuçla İstanbul’a avantajlı şekilde dönmek istiyoruz.