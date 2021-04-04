Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından 4 Nisan 2015'te Rize dönüşü takım otobüsüne yapılan saldırıyı hatırlatan bir paylaşım yaptı.

4 Nisan 2015'te Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse Rize dönüşü silahlı saldırı yapılmıştı.

Saldırı sonucunda kafile şoförü yaralanırken, ustaca otobüsü kenara çekebilmiş ve büyük bir felaketin önüne geçilmişti.

Yapılan soruşturmanın ardından bazı kişiler gözaltına alınsa da daha sonra saldırıyla alakaları olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmışlar ve saldırının failleri meçhul kalmıştı. O günden bu yana konuyla ilgili hiç kimse yakalanamadı.

FENERBAHÇE'DEN 4 NİSAN PAYLAŞIMI

Sarı lacivertli ekip sosyal medyadan 4 Nisan'ı hatırlatan bir paylaşımda bulundu.

Aynı zamanda kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol Takımımızın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden tam 6 yıl geçti.

Bu hain saldırının failleri 6 YILDIR (2190 GÜN) bulunamadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak devletimizden beklentimiz bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır.

Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar bu hain saldırının peşini bırakmamaya son derece kararlıdır.

#AydınlanmayanGün

Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı sonrası o anlar VİDEO ARŞİV



