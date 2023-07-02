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Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İsmail Kartal, sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesi İsmail Kartal,

yeni sezonla ilgili hedeflerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin başına gelir gelmez çalışmalara başlayan İsmail Kartal, bu sene şampiyon olacaklarını söyledi.

Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz.