Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent İstanbul'da

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Yeni sezona fırtına gibi girmek isteyen Fenerbahçe, Ryan Kent'i transfer etti.
Fenerbahçe'nin 4 yıllığına anlaşmaya vardığı Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
İngiliz oyuncuyu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.
"Çok mutluyum sabırsızlanıyorum"
Fenerbahçe Televizyonu'na verdiği röportajda burada olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Ryan Kent, şu ifadeleri kullandı:
Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum.
Hem takım arkadaşlarımız, hem teknik heyetimiz, hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
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