FIFA duyurdu: Dünya Kupası'nın formatı değişti FIFA, Dünya Kupası'nın formatında değişiklik yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, turnuva için 48 takım önerisinin oybirliği ile kabul edildiği belirtildi.

FIFA, Dünya Kupası'nın formatında değişiklik yapıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 2026 Dünya Kupası için 48 takım önerisinin oybirliği ile kabul edildiği belirtildi.

Dünya Kupası'nda değişikliğe gidildi

FIFA'nın yaptığı duyuruya göre 2026'daki turnuvada gruplar 4 takımdan oluşacak ve toplam 12 grupta maçlar oynanacak.

Eleme turu son 32 turundan başlayacak ve üst tura gruplarda ilk iki sırayı alan takımlarla birlikte en iyi 3. olan sekiz takım çıkacak.

Maç sayısı 104'e çıkacak

Bu değişikliğin ardından Dünya Kupası'ndaki maç sayısı da 64'den 104'e çıkacak.

FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası'nın finalinin 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı.