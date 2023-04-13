1. Lig'de hakem, Sakaryasporlu Nalepa'ya yanlış kart gösterdi 1. Lig'in 32. haftasında Rizespor sahasında Sakaryaspor'u bulduğu son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Bu maçın 60. dakikasında hakem, Sakaryasporlu Nalepa'ya yanlışlıkla kırmızı kart gösterdi. Daha sonra bu kart sarıya çevrildi.

TFF 1.Lig'in 32. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Rizespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Rizespor oldu. Rizespor, son dakika golüyle kazandı Sakaryaspor, Zdravko Minchev Dimitrov'un attığı golle 52. dakikada öne geçti. Rizespor, bu gole hemen cevap verdi ve 55. dakikada John Mary skora denge getirdi. Karşılaşmada son sözü söyleyen isim Rizespor'dan Yannick Bolasie oldu. Bolasie, 90+10'daki penaltıyı gole çevirdi. Rizespor, ikinci sıraya yükseldi Bu galibiyetin adından Rizespor, 57 puana yükseldi ve averajla ikinci sıraya çıktı. Sakaryaspor ise 55 puanda kaldı. 1. Lig'de 33. hafta maçında Rizespor, Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sakaryaspor ise Bandırmaspor'a konuk olacak. Hakem, yanlış kart gösterdi Öte yandan karşılaşmanın 60. dakikası ilginç anlara sahne oldu. Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka, Sakaryasporlu Nalepa'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Daha sonra kartları karıştırdığını fark eden Saka, kararını sarı kart olarak düzeltti. Yaşanan bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)