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1. Lig'de ilginç görüntüler! Boluspor, Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi

1. Lig'de ilginç görüntüler! Boluspor, Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi Boluspor, 1. Lig'in 19. haftasında evinde Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın son anlarında ise ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin rakip takıma gol atması için izin vermesi sosyal medyaya damga vurdu.