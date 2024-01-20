1. Lig'de ilginç görüntüler! Boluspor, Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi

1. Lig'in 19. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Boluspor ile Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 2-1'lik skorla kazandı.
Kırmızı-beyazlı takımın golleri; 45+1'de Veaceslav Posmac ve 90+7'de Adel Bettaieb'den geldi. Konuk ekip Bandırmaspor'un tek golünü ise 90+10'da Mustafa Çeçenoğlu kaydetti.
Boluspor, 26 puana yükseldi
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 30 puanda kalırken, Boluspor puanını 26'ya yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olurken, Bandırmaspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.
Gole izin verdiler
Maçın son anlarında ilginç olaylar yaşandı. Boluspor - Bandırmaspor maçının son anlarında hakem atışı sonrası Boluspor hızlı hücumda Adel Bettaieb ile golü buldu ve durum 2-0'a geldi.
Gol sonrası rakip oyunculara Bandırmasporlu oyuncuların büyük tepki göstermesi sonrası yapılan santranın ardından Bolusporlu oyuncular, Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.
(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)
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