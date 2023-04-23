1. Lig'de Samsunspor liderliği garantiledi 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Samsunspor, 34. hafta maçında Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek liderliği garantiledi.

1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Samsunspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Samsunspor 4 golle kazandı

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri ise 39. dakikada Mücahit Albayrak, 54. dakikada Douglas Tanque, 63. dakikada Osman Çelik ve Moriki Fofana attı. Keçiörengücü'nün tek golü 82. dakikada Anderson Cordeiro'dan geldi.

Lider bitirmeyi garantilediler

Bu galibiyetle puanını 69'a çıkaran Samsunspor ligi lider bitirmeyi garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile karşılaşacağından iki maçta hükmen galip sayılacak. Keçiörengücü ise 50 puanda kalarak play-off şansını zora soktu.

1. Lig'in 35. haftasında Samsunspor, küme düşen Denizlispor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Mansa FK'yı konuk edecek.

Taraftar büyük coşku yaşadı

Samsunsporlu bazı taraftarlar son düdük çalındığını zannederek sahaya girdi ve kısa süreli kargaşa yaşandı. Ardından maçın resmen tamamlanmasıyla Karadeniz ekibinin taraftarları sahanın içinde büyük bir coşku yaşadı.