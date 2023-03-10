10 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

16:45 Al Bataeh - Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

16:45 Khorfakkan - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

19:00 ND Gorica - Istra 1961 Hırvatistan 1. Lig iBilyoner

19:30 Al Wahda - Al Ain BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

19:30 Al Fujairah - Al Ittihad BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

19:30 ND Gorica - Mura Slovenya 1. Ligi Bilyoner

19:30 AS Trencin - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner

20:00 Giresunspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig beIN 1 Sports

20:00 Lechia Gdansk - Legnica Polonya Ekstraklasa Bilyoner

20:10 Amstetten - Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:10 Austria II - St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:10 Lafnitz - BW Linz Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:10 Liefering - Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:10 Vorwarts Steyr - Kapfenberg Bulls Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:30 Kaiserslautern - Sandhausen Almanya Bundesliga 2 beIN 4 Sports Bilyoner

20:30 Nürnberg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 beIN 2 MAX Bilyoner

20:30 Al Taawon - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport

20:30 Hobro - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner

21:00 Odense - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner

22:00 G.A. Eagles - RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner

22:00 Almere - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 NAC Breda - Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Dordrecht - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Eindhoven - Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Helmond - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Heracles - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Oss - ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Roda - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 VVV Venlo - Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Willem II - Zwolle Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Dender - Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner

22:00 Beerschot - Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner

22:15 Schaffhausen - FC Lausanne İsviçre Challenge Ligi Bilyoner

22:30 Köln - Bochum Almanya Bundesliga beIN 5 Sports Bilyoner

22:30 First Vienna - Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner

22:30 Cagliari - Ascoli İtalya Serie B Bilyoner

22:30 Rakow Czestochowa - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner

22:45 Spezia - Inter İtalya Serie A S Sport Bilyoner

22:45 Charleroi - Leuven Belçika Pro League Bilyoner

22:45 Derry City - Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:45 Shelbourne - Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:45 St. Patricks - Bohemians İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:45 Dublin - Drogheda İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:45 Queen Park - Cove Rangers İskoçya Championship Bilyoner

23:00 Cadiz - Getafe İspanya La Liga Bilyoner S Sport

23:00 Lille - Lyon Fransa Ligue 1 beIN 4 Sports

23:00 Real Oviedo - Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner

23:00 Stoke - Blackburn İngiltere Championship Bilyoner

23:15 Porto - Estoril Portekiz Liga NOS S Smart Bilyoner