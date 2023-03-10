10 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
16:45 Al Bataeh - Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
16:45 Khorfakkan - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
19:00 ND Gorica - Istra 1961 Hırvatistan 1. Lig iBilyoner
19:30 Al Wahda - Al Ain BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
19:30 Al Fujairah - Al Ittihad BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
19:30 ND Gorica - Mura Slovenya 1. Ligi Bilyoner
19:30 AS Trencin - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
20:00 Giresunspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig beIN 1 Sports
20:00 Lechia Gdansk - Legnica Polonya Ekstraklasa Bilyoner
20:10 Amstetten - Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:10 Austria II - St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:10 Lafnitz - BW Linz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:10 Liefering - Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:10 Vorwarts Steyr - Kapfenberg Bulls Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Kaiserslautern - Sandhausen Almanya Bundesliga 2 beIN 4 Sports Bilyoner
20:30 Nürnberg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 beIN 2 MAX Bilyoner
20:30 Al Taawon - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport
20:30 Hobro - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner
21:00 Odense - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
22:00 G.A. Eagles - RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner
22:00 Almere - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 NAC Breda - Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Dordrecht - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Eindhoven - Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Helmond - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Heracles - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Oss - ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Roda - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 VVV Venlo - Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Willem II - Zwolle Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Dender - Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner
22:00 Beerschot - Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner
22:15 Schaffhausen - FC Lausanne İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
22:30 Köln - Bochum Almanya Bundesliga beIN 5 Sports Bilyoner
22:30 First Vienna - Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
22:30 Cagliari - Ascoli İtalya Serie B Bilyoner
22:30 Rakow Czestochowa - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:45 Spezia - Inter İtalya Serie A S Sport Bilyoner
22:45 Charleroi - Leuven Belçika Pro League Bilyoner
22:45 Derry City - Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Shelbourne - Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 St. Patricks - Bohemians İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Dublin - Drogheda İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Queen Park - Cove Rangers İskoçya Championship Bilyoner
23:00 Cadiz - Getafe İspanya La Liga Bilyoner S Sport
23:00 Lille - Lyon Fransa Ligue 1 beIN 4 Sports
23:00 Real Oviedo - Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner
23:00 Stoke - Blackburn İngiltere Championship Bilyoner
23:15 Porto - Estoril Portekiz Liga NOS S Smart Bilyoner