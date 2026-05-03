Roma, Jayden Oosterwolde'yi takip ediyor
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir gözlem gerçekleştirildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın yetkilileri, tribünde yer aldı.
Sarı-lacivertli takımın savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kritik mücadelede İtalyan temsilcisinin radarına girdi.
RAPOR HAZIRLANDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Roma scout ekibi, Hollandalı futbolcuyu tribünden canlı olarak takip etti ve performansına dair detaylı bir rapor hazırladı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 45 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
18 milyon euro piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
