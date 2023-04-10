10 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Nisan 2023 hangi maçlar var?

13:30 Benevento - Spal İtalya Serie B Bilyoner TV

14:00 Hobro - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

14:00 Gefle - Helsingborg İsveç Superettan Bilyoner TV

14:30 Huddersfield - Blackburn İngiltere Championship Bilyoner TV

15:00 Vendsyssel - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

15:00 Aalborg - Odense Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

15:00 FC Midtjylland - Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

15:15 Vaduz - Schaffhausen İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

15:15 Lugano - St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

15:30 Rosenborg - Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

16:00 Kayserispor - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Bravo - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Jagiellonia - Lechia Gdansk Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

16:00 Brescia - Ternana İtalya Serie B Bilyoner TV

16:00 Cittadella - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV

16:00 Como - Genoa İtalya Serie B Bilyoner TV

16:00 Frosinone - Ascoli İtalya Serie B Bilyoner TV

16:00 Perugia - Modena İtalya Serie B Bilyoner TV

16:00 Reggina - Venezia İtalya Serie B Bilyoner TV

16:00 Sudtirol - Bari İtalya Serie B Bilyoner TV

16:00 Östers - Trelleborgs İsveç Superettan Bilyoner TV

16:00 Vasteraas - Orgryte İsveç Superettan Bilyoner TV

17:00 Randers - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

17:00 Hull City - Millwall İngiltere Championship Yayın Yok

17:00 Coventry - Watford İngiltere Championship Bilyoner TV

17:30 Winterthur - Luzern İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

17:30 Young Boys - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

18:00 Eskilstuna United - Sundsvall İsveç Superettan Bilyoner TV

18:00 Aalesund - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Ham Kam - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Lilleström - Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Sarpsborg 08 - Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Stabaek - Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Tromsö - Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:30 Mura - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

18:30 Radomiak Radom - Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

19:00 Pisa - Cagliari İtalya Serie B Bilyoner TV

19:00 Nordsjaelland - Brondby IF Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:15 Brann - Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

20:30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Jong Utrecht - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Legnica - Legia Varşova Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

21:30 Palermo - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV

21:45 Annecy - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00 Barcelona - Girona İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Alaves - Andorra İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

22:00 Burnley - Sheffield Utd İngiltere Championship Bilyoner TV

22:15 Gil Vicente - GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner TV