10 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
10 Nisan 2023 hangi maçlar var?
13:30 Benevento - Spal İtalya Serie B Bilyoner TV
14:00 Hobro - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
14:00 Gefle - Helsingborg İsveç Superettan Bilyoner TV
14:30 Huddersfield - Blackburn İngiltere Championship Bilyoner TV
15:00 Vendsyssel - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
15:00 Aalborg - Odense Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
15:00 FC Midtjylland - Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
15:15 Vaduz - Schaffhausen İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
15:15 Lugano - St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
15:30 Rosenborg - Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
16:00 Kayserispor - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Bravo - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Jagiellonia - Lechia Gdansk Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
16:00 Brescia - Ternana İtalya Serie B Bilyoner TV
16:00 Cittadella - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV
16:00 Como - Genoa İtalya Serie B Bilyoner TV
16:00 Frosinone - Ascoli İtalya Serie B Bilyoner TV
16:00 Perugia - Modena İtalya Serie B Bilyoner TV
16:00 Reggina - Venezia İtalya Serie B Bilyoner TV
16:00 Sudtirol - Bari İtalya Serie B Bilyoner TV
16:00 Östers - Trelleborgs İsveç Superettan Bilyoner TV
16:00 Vasteraas - Orgryte İsveç Superettan Bilyoner TV
17:00 Randers - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
17:00 Hull City - Millwall İngiltere Championship Yayın Yok
17:00 Coventry - Watford İngiltere Championship Bilyoner TV
17:30 Winterthur - Luzern İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
17:30 Young Boys - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
18:00 Eskilstuna United - Sundsvall İsveç Superettan Bilyoner TV
18:00 Aalesund - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Ham Kam - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Lilleström - Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Sarpsborg 08 - Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Stabaek - Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Tromsö - Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:30 Mura - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
18:30 Radomiak Radom - Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
19:00 Pisa - Cagliari İtalya Serie B Bilyoner TV
19:00 Nordsjaelland - Brondby IF Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
20:15 Brann - Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
20:30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
21:00 Jong Utrecht - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Legnica - Legia Varşova Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
21:30 Palermo - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV
21:45 Annecy - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:00 Barcelona - Girona İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
22:00 Alaves - Andorra İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
22:00 Burnley - Sheffield Utd İngiltere Championship Bilyoner TV
22:15 Gil Vicente - GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner TV