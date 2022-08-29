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    Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
    • 29.08.2022 - 20:49
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    Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk edecek.

    Haftanın kapanış maçı, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.

    Eksikler

    Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara yeni başlayan Atiba ve Josef'in yanı sıra Welinton'un da kadroda olması beklenmiyor. Ghezzal'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Muleka, Alli, N'Koudou, Weghorst

    Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke James


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