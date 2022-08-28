Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
369.543
-0.74%
BTXN Coin
4.65
-1.48%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
    • 28.08.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

    İki takımın eksikleri

    Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Uğurcan Çakır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

    Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek.

    Sarı-kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

    Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #1

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Cornelius.

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic


    İlginizi Çekebilir

    Zara'nın gölleri nazar boncuğuna benziyor
    Ekonomi

    Zara'nın gölleri nazar boncuğuna benziyor

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Naci Ünüvar, Trabzon'a imzaya geliyor
    Transfer dosyası

    Naci Ünüvar, Trabzon'a imzaya geliyor

    Görüş Bildir