12 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
12 Nisan 2023 hangi maçlar var?
15:00 Ağrı 1970 - Eskişehirspor TFF 3. Lig Yayın Yok
15:00 Elazığspor - Derince Bld. TFF 3. Lig Yayın Yok
15:00 Niğde Anadolu - Akhisarspor TFF 3. Lig Yayın Yok
15:00 Y.Amasyaspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Yayın Yok
15:00 52 Orduspor - Hacettepe TFF 3. Lig Altaş TV Ordu
15:00 Nevşehir Bld. - Edirnespor TFF 3. Lig Yayın Yok
15:00 Ayvalıkgücü Bld. - Iğdırspor TFF 3. Lig Yayın Yok
15:00 Fenerbahçe - Beşiktaş TFF Elit U17 Ligi FB TV
16:00 Manisa FK - Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
17:00 FK Radnicki - Javor Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:00 Dinamo Batum - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00 Radnik - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
20:30 Eyüpspor - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
20:30 Beşiktaş - Atletico Madrid Hazırlık Maçı NTV Star TV
22:00 Real Madrid - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
22:00 Milan - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 BuçukExxen
22:30 San Lorenzo - Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor HD Spor Smart
22:30 Nova Iguacu - America Mineiro Brezilya Kupasi Bilyoner TV