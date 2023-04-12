12 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Nisan 2023 hangi maçlar var?

15:00 Ağrı 1970 - Eskişehirspor TFF 3. Lig Yayın Yok

15:00 Elazığspor - Derince Bld. TFF 3. Lig Yayın Yok

15:00 Niğde Anadolu - Akhisarspor TFF 3. Lig Yayın Yok

15:00 Y.Amasyaspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Yayın Yok

15:00 52 Orduspor - Hacettepe TFF 3. Lig Altaş TV Ordu

15:00 Nevşehir Bld. - Edirnespor TFF 3. Lig Yayın Yok

15:00 Ayvalıkgücü Bld. - Iğdırspor TFF 3. Lig Yayın Yok

15:00 Fenerbahçe - Beşiktaş TFF Elit U17 Ligi FB TV

16:00 Manisa FK - Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

17:00 FK Radnicki - Javor Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 Dinamo Batum - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00 Radnik - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

20:30 Eyüpspor - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

20:30 Beşiktaş - Atletico Madrid Hazırlık Maçı NTV Star TV

22:00 Real Madrid - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen

22:00 Milan - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 BuçukExxen

22:30 San Lorenzo - Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor HD Spor Smart

22:30 Nova Iguacu - America Mineiro Brezilya Kupasi Bilyoner TV