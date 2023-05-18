18 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

15:00 Hvidovre IF - Sonderjyske Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 İsviçre - Hollanda UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv

16:00 Mjallby - Hacken İsveç Kupası Final Bilyoner TV

18:00 Sırbistan - Slovenya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv

18:35 Al Jazira - Al Sharjah BAE Lig Kupası Bilyoner TV

20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Hırvatistan - İngiltere UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv

21:00 İtalya - İspanya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv

21:30 Newcastle - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Sevilla - Juventus UEFA Avrupa Ligi Yarı Final TV 8 BuçukCBC Sport Exxen

22:00 B.Leverkusen - Roma UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Exxen

22:00 AZ Alkmaar - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final Exxen

22:00 Basel - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final Exxen

22:00 Sheffield W. - Peterborough İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV