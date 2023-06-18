18 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

16:00 Hollanda - İtalya UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük Maçı S Sport S Sport Plus

16:00 Ruanda - Mozambik Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

16:00 Tanzanya - Nijer Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

17:00 Madagaskar - Gana Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

18:00 Esvatini - Togo Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

18:00 Uganda - Cezayir Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

19:00 Kongo - Mali Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

19:00 Sierra Leone - Nijerya Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

19:00 Yeşil Burun Adaları - Burkina Faso Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

21:00 Gabon - Demokratik Kongo Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

21:45 Hırvatistan - İspanya UEFA Uluslar Ligi Final TRT Spor CBC Sport S Sport S Sport Plus