19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan: Oruçluyum Arda Turan, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırması üzerine kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çektiği bir videoda bayramları karıştıran Arda Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Arda Turan'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Arda Turan, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırdı

"İNSANLIK HALİ, İNSAN DALABİLİR"

Instagram hesabından bir açıklama yapan Arda Turan, "Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar, hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar." dedi.