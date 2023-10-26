1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili flaş açıklama: Bir konu dışında hepsinde anlaşıldı Fenerbahçe'nin TFF'ye 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili yaptığı başvuruda gelişmeler yaşandığı iddia edildi. O dönemde 1 şampiyonluğu bulunan Eskişehir Demirspor Başkanı Mehmet Ali Hünerlier, maddiyat dışındaki konuların çözüldüğünü söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda bir komisyon kurulmasına karar vermişti.

Fenerbahçe'nin yıllardır istediği şampiyonluklara kavuşması için ortaya çıkan önemli gelişme sonrası sarı-lacivertliler formaya koyduğu 5 yıldız inadından şimdilik vazgeçmişti.

1959 öncesi şampiyon olan futbol takımları da Fenerbahçe'nin önderliğinde TFF'ye başvurusunu yapmıştı.

"Maddi konular dışında uzlaşma sağlandı"

Bunlardan biri de Eskişehir Demirspor...

Radyospor'a konuşan Eskişehir Demirspor Başkanı Mehmet Ali Hünerlier, TFF ile devam eden süreç hakkında çarpıcı bir gelişmeyi gözler önüne serdi.

1959 yılı öncesinde şampiyon kulüpler arasında kulübümüz var. Eskişehir Demirspor Kulübü olarak TFF'ye tüm belgeleri teslim ettik, Fenerbahçe Kulübü'nün önderliğinde bu süreç devam ediyor. TFF bu konuda komisyon kurdu ancak bununla ilgili bir karar verilemedi. Fenerbahçe, bu sürecin olumlu yansıyacağını düşündüğü için logosuna 5 yıldız taktı. Bize bu konuda gelen bilgi; TFF'nin maddi külfeti olacağı konusunda anlaşma sağlanamamış diğer konularda uzlaşma sağlanmış. Bize gelen bilgi bu şekilde...

Maddi yük meselesi nedir?

Bilineceği üzere Federasyon daha önce profesyonel Süper Lig şampiyonluğu yaşayan takımlara pay ödemekte. Bu kararla birlikte maddi yükün artmasından endişe eden TFF'nin bu konuda çekinceli davrandığı iddia ediliyor.

1959 öncesi şampiyonluklarından 2'si sayılan Beşiktaş ise 5 şampiyonluğunun daha sayılması halinde 21 şampiyonluğa ulaşacak.

1959 öncesi şampiyonluk sayıları

Fenerbahçe: 9

Beşiktaş: 7

Harbiye: 3

Gençlerbirliği: 2

Galatasaray: 1

Ankara Demirspor: 1

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

1959 öncesi şampiyonluklar sayılırsa güncel şampiyonluk sayıları nasıl olacak?

Türkiye'de 1959 öncesi şampiyonluklar sayılırsa Fenerbahçe, 28 şampiyonlukla ülkenin en çok şampiyon olan takımı olacak.

Şu anda kabul edilen şampiyonluk sayılarıyla ülkenin zirvesinde yer alan Galatasaray ise +1 şampiyonlukla 24 şampiyonluğa ulaşacak.

1959 öncesi şampiyonluklarından 2'si sayılan Beşiktaş ise 5 şampiyonluğunun daha sayılması halinde 21 şampiyonluğa ulaşacak.

Fenerbahçe: 28

Galatasaray: 24

Beşiktaş: 21

Trabzonspor: 7

Harbiye: 3

Gençlerbirliği: 2

Bursaspor: 1

Başakşehir: 1

Göztepe: 1

Ankaragücü: 1

Ankara Demirspor: 1

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

İstanbulspor: 1

Muhafızgücü: 1