1'inci Lig'de fikstür çekildi! 1'inci Lig ne zaman, hangi maçla başlayacak?

Bu sene Yeni Malatyaspor'un yer almayacağı 1'inci için geri sayım başladı. Takımlar yine Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya rekabet edecek.

Süper Lig'e çıkmak için mücadele etmeye hazırlanan takımlar, izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatacak.

Yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyenler taraftarlara ise müjde geldi. 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.

Peki, 1'inci Lig ne zaman, hangi maçla başlayacak?

1'inci Lig'de 2023-2024 sezonu ise 11 Ağustos’ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek.

Trendyol 1'inci Lig'de ilk haftanın fikstürü şu şekilde:

Gençlerbirliği - Ümraniyespor

Şanlıurfaspor - Altay

Boluspor - Adanaspor

Keçiörengücü - Eyüpspor

Kocaelispor - Manisa FK

Tuzlaspor - Çorum FK

Erzurumspor - Bandırmaspor

Göztepe - Sakaryaspor

Giresunspor - Bodrumspor