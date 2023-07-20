1'inci Lig'de fikstür çekildi! 1'inci Lig ne zaman, hangi maçla başlayacak? 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Peki, 1'inci Lig ne zaman, hangi maçla başlayacak?

Bu sene Yeni Malatyaspor'un yer almayacağı 1'inci Lig için geri sayım başladı. Takımlar yine Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya rekabet edecek. Süper Lig'e çıkmak için mücadele etmeye hazırlanan takımlar, izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatacak. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyenler taraftarlara ise müjde geldi. 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Peki, 1'inci Lig ne zaman, hangi maçla başlayacak? 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonu ise 11 Ağustos’ta başlayacak ve 12 Mayıs 2024'te sona erecek. Trendyol 1'inci Lig'de ilk haftanın fikstürü şu şekilde: Gençlerbirliği - Ümraniyespor Şanlıurfaspor - Altay Boluspor - Adanaspor Keçiörengücü - Eyüpspor Kocaelispor - Manisa FK Tuzlaspor - Çorum FK Erzurumspor - Bandırmaspor Göztepe - Sakaryaspor Giresunspor - Bodrumspor