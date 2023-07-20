20 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
13:00 - Avustralya - İrlanda
Saat 13:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.
16:00 - Antalyaspor - Alanyaspor
Saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.
18:00 - Gabala - KF Gostivar
Saat 18:00 ile başlayacak müsabaka, KF Gostivari aracılığıyla naklen yayınlanacak.
18:00 - Milan - Lumezzane
Saat 18:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak. Maçın detayları için tıklayınız.
18:30 - Kocaelispor - Afyonkarahisarspor
Saat 18:30 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.
19:00 - Fenerbahçe - Gençlerbirliği
Saat 19:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.
20:00 - Dinamo Minsk - Zeljeznica
Saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport aracılığıyla naklen yayınlanacak.
21:00 - Fiorentina - Parma
Saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.