2022-2023 sezonunun en kötü 11'i Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı sezonun ardından artık bir klasik haline gelen altın 11 ve bidon 11 kadrolarını oluşturduk. İşte sezonun en kötü 11'i...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte tamamlandı. Sezon boyunca haberlerimize gelen yorumlardan ve editör kadromuzun yapmış olduğu analizlerden yola çıkarak sezonun en kötü 11'ini oluşturduk. Sizin de görüşlerinizi bekliyoruz... Gözden Kaçmasın 2022-2023 sezonunun en iyi 11'i Haberin Detayları Sezonun en kötü kadrosu: Bidon 11: Ersin Destanoğlu, Jayden Oosterwolde, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Yusuf Demir, Dele Alli, Juan Mata, Yusuf Yazıcı, Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Joao Pedro Bidon teknik direktör: Valerien Ismael