2022 Dünya Kupası gol kralı Kylian Mbappe hangi kupaları kazandı? İşte kırdığı rekorlar ve kupaları!

2022 Dünya Kupası gol kralı Kylian Mbappe hangi kupaları kazandı? İşte kırdığı rekorlar ve kupaları!

Dünya Kupası finalinde performansıyla adından söz ettiren Kylian Mbappe, bu sezon turnuvanın gol kralı oldu. Futbol severler yıldız oyuncunun kırdığı rekorları ve aldığı kupaları araştırıyor.

2022 FIFA .Dünya Kupası final maçı dün akşam Arjantin ve Fransa arasında gerçekleşti.

2-0'lık üstünlük kuran Arjantin, Mbappe'nin golleriyle maçı berabere tamamladı. Penaltılarda mağlup olan Fransa'da Mbappe'nin muhteşem performansı, kupayı kaldırmaya yetmedi.

Final maçında 3 gole imza atan yıldız futbolcu Mbappe, Dünya Kupası şampiyonasında hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu.

Turnuvada toplamda 8 gole imza atan Kylian Mbappe, en çok gol atan oyuncular arasından zirveye çıktı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Fransa'nın efsane oyuncusu Mbappe gol kralı ve Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.

Turnuva boyunca rekorlara imza atan Kylian Mbappe'nin kırdığı rekorlar ve aldığı kupalar ise merak konusu oldu.

Kylian Mbappe'nin kırdığı rekorlar

Mbappe, Dünya Kupası finalinde 97 saniye arayla iki gol atarak bunu en hızlı başaran oyuncu oldu.

Mbappe, 1958'da 13 gol atan Fontaine'den sonra Dünya Kupası'nda en çok gol atan ikinci Fransız oyuncu oldu.

Mbappe, 1958 Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ikinci Fransız; 1966 Geoff Hurst'ten sonra bir Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Mbappe, Dünya Kupası finalleri tarihinde 4 golle en çok gol atan oyuncu oldu.

Mbappe, 2002'de Ronaldo'dan sonra bir Dünya Kupası'nda 8 gol atan ilk oyuncu oldu.

Kylian Mbappe, 8 gol ve 3 asistle toplam 11 gol etki etti. 1986'da 5 gol ve 5 asist yapan Diego Maradona'yı geçerek bir Dünya Kupası'nda en fazla gole katkı yapan oyuncu oldu.

Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda 12 gole ulaştı. Pele ile sayısını eşitleyen Mbappe, sıralamada 6. sıraya kadar yükseldi.

Kazandığı kupalar