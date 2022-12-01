2022 Dünya Kupası Kanada Fas maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada Fas maçı hangi kanalda?

İlgiyle takip edilen 2022 Dünya Kupası'nda Kanada ve Fas bugün karşı karşıya geliyor. Peki 2022 Dünya Kupası Kanada Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası pek çok futbolsever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kanada, daha önce bir Afrika ülkesine rakip olduğu tek resmi maça 2001 Konfederasyon Kupası'nda çıkmış ve gerçekleşen karşılaşmada Kamerun'a 2-0 mağlup olmuştu. Dünya Kupası'nda altıncı defa boy gösteren Fas, 1986 yılının ardından ikinci defa gruptan çıkmak istiyor. Peki Kanada Fas maçı ne zaman?

Kanada Fas maçı ne zaman?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Kanada Fas maçı bu akşam saat 18:00 itibariyle başlayacak. Heyecanlı mücadele TRT Spor kanalı üzerinden canlı şekilde yayınlanmış olacak.

Kanada, 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda bulunan takımlar arasında en fazla şut çeken ülke olarak bilinirken, aynı zamanda en düşük isabetli şut sayısına sahip ekip olarak ifade edilmekte. Fas ise Dünya Kupası F Grubu'nda en fazla uzaklaştırma yapan takım olarak biliniyor. Kanada'nın gerçekleşen Dünya Kupası'ndaki tek golünü ise Alphonso Davies atmış ve aynı zamanda ülkesi adına en uzun mesafe top taşıyarak en fazla şut pası veren isim olmuştu.

Son 16 turda eşleşmeleri belli olan takımlar

Hollanda - ABD - 3 Aralık (18:00)

Arjantin - Avustralya - 3 Aralık (22:00)

Fransa - Polonya - 4 Aralık (18:00)

İngiltere - Senegal - 4 Aralık (22:00)