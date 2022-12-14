2022 Dünya Kupası'nda bu akşam son yarı final maçı: Fransa ve Fas karşı karşıya! İşte muhtemel 11'ler...

2022 Dünya Kupası'nda bu akşam son yarı final maçı: Fransa ve Fas karşı karşıya! İşte muhtemel 11'ler...

Bu akşam FIFA Dünya Kupası'nın son yarı final maçı oynanacak. Finalde Arjantin'in rakibi kim olacak? Fransa ve Fas arasındaki zorlu mücadele için nefesler tutuldu.

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçları için nefesler tutuldu.

Turnuvada bu yıl tarih yazan ve bugüne kadar ilk kez yarı finali gören Afrika ülkesi Fas, son dünya şampiyonu Fransa ile mücadele edecek.

Dünya Kupası'nın süpriz takımı Fas, Hırvatistan beraberliğiyle bu yola başladı. Ardından Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider ayrıldı. Son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz ile karşı karşıya gelen Fas, 1-0’lık skorla yarı finale adını yazdırdı. Dünya Kupası tarihinde Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Fransa ise ilk karşılaşmasında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Ardından Polonya’yı 3-1’lik skorla yenen Fransa, çeyrek finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İki takım, Dünya Kupası tarihi boyunca ilk kez karşı karşıya gelecek. Maçın galibi ise 18 Aralık 2022 tarihinde Arjantin ile final maçına çıkacak. İşte Fransa - Fas maçının detayları ve muhtemel 11'leri...

Fransa - Fas maçı ne zaman, hangi kanalda?

Al Bayt Stadı'nda oynanacak olan Fransa – Fas karşılaşması bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç, TRT 1’de canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal