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- 2022 Dünya Kupası'nda oynanacak ilk maçların programı belli oldu! Dünya Kupası ilk maçları..
2022 Dünya Kupası'nda oynanacak ilk maçların programı belli oldu! Dünya Kupası ilk maçları..
- 14.11.2022 - 13:16
2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 20 Kasım 2022 Pazar günü Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak olan Dünya Kupası'nda ilk maçları detayları belli oldu.
Gruplarda oynanacak ilk maçlar futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Katar Pazar günü Ekvador ile karşı karşıya gelecek.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
8 grupta 32 takımın mücadele edeceği 2022 Katar Dünya Kupası'nda oynanacak ilk maçları sizler için derledik. İşte ilk maç programı..
2022 Dünya Kupası ilk maçlar
20 Kasım Pazar
19:00 Katar - Ekvador
21 Kasım Pazartesi
16:00 İngiltere - İran
19:00 Senegal - Hollanda
22:00 ABD - Galler
22 Kasım Salı
13:00 Arjantin - Suudi Arabistan
16:00 Danimarka - Tunus
19:00 Meksika - Polonya
22:00 Fransa - Avustralya
23 Kasım Çarşamba
13:00 Fas - Hırvatistan
16:00 Almanya - Japonya
19:00 İspanya - Kosta Rika
22:00 Belçika - Kanada
24 Kasım Perşembe
13:00 İsviçre - Kamerun
16:00 Uruguay - Güney Kore
19:00 Portekiz - Gana
22:00 Brezilya - Sırbistan