2022 Dünya Kupası'nda oynanacak ilk maçların programı belli oldu! Dünya Kupası ilk maçları..

2022 Dünya Kupası'nda oynanacak ilk maçların programı belli oldu! Dünya Kupası ilk maçları..

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Dünya Kupası gruplarında oynanacak ilk maçlar araştırılıyor. İşte maç programı..

2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 20 Kasım 2022 Pazar günü Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak olan Dünya Kupası'nda ilk maçları detayları belli oldu.

Gruplarda oynanacak ilk maçlar futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Katar Pazar günü Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

8 grupta 32 takımın mücadele edeceği 2022 Katar Dünya Kupası'nda oynanacak ilk maçları sizler için derledik. İşte ilk maç programı..

2022 Dünya Kupası ilk maçlar

20 Kasım Pazar

19:00 Katar - Ekvador

21 Kasım Pazartesi

16:00 İngiltere - İran



19:00 Senegal - Hollanda

22:00 ABD - Galler

22 Kasım Salı

13:00 Arjantin - Suudi Arabistan

16:00 Danimarka - Tunus

19:00 Meksika - Polonya

22:00 Fransa - Avustralya

23 Kasım Çarşamba

13:00 Fas - Hırvatistan

16:00 Almanya - Japonya

19:00 İspanya - Kosta Rika

22:00 Belçika - Kanada

24 Kasım Perşembe

13:00 İsviçre - Kamerun

16:00 Uruguay - Güney Kore

19:00 Portekiz - Gana

22:00 Brezilya - Sırbistan