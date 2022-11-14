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    2022 Dünya Kupası'nda oynanacak ilk maçların programı belli oldu! Dünya Kupası ilk maçları..

    2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Dünya Kupası gruplarında oynanacak ilk maçlar araştırılıyor. İşte maç programı..
    • 14.11.2022 - 13:16
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    2022 Dünya Kupası'nda oynanacak ilk maçların programı belli oldu! Dünya Kupası ilk maçları..

    2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 20 Kasım 2022 Pazar günü Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak olan Dünya Kupası'nda ilk maçları detayları belli oldu.

    Gruplarda oynanacak ilk maçlar futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Katar Pazar günü Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

    Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

    8 grupta 32 takımın mücadele edeceği 2022 Katar Dünya Kupası'nda oynanacak ilk maçları sizler için derledik. İşte ilk maç programı..

    2022 Dünya Kupası ilk maçlar

    20 Kasım Pazar

    19:00 Katar - Ekvador

    21 Kasım Pazartesi

    16:00 İngiltere - İran

    19:00 Senegal - Hollanda

    22:00 ABD - Galler

    22 Kasım Salı

    13:00 Arjantin - Suudi Arabistan

    16:00 Danimarka - Tunus

    19:00 Meksika - Polonya

    22:00 Fransa - Avustralya

    23 Kasım Çarşamba

    13:00 Fas - Hırvatistan

    16:00 Almanya  - Japonya

    19:00 İspanya - Kosta Rika

    22:00 Belçika - Kanada

    24 Kasım Perşembe

    13:00 İsviçre - Kamerun

    16:00 Uruguay - Güney Kore

    19:00 Portekiz - Gana

    22:00 Brezilya - Sırbistan

     

     


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