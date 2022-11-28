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- 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!
2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!
- 28.11.2022 - 12:35
Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. G grubunda Brezilya ve İsviçre mücadele edecek.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.
İsviçre ise gruptaki ilk maçında Kamerun'u tek 1-0 mağlup etmişti. İki takımdan birinin yarın galip gelmesiyle son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.
Heyecanlı karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Brezilya - İsviçre maçı ne zaman?
2022 Dünya Kupası G Grubu'ndaki Brezilya - İsviçre karşılaşması 28 Kasım 2022 Pazartesi (bugün) saat 19:00'da başlayacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
974 Stadı'nda oynanacak Brezilya İsviçre maçı TRT1’den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
Muhtemel 11’ler
Brezilya: Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Paqueta; Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior
İsviçre: Sommer; Widmer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas