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2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Peki Brezilya- İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'leri...