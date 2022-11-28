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    • 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

    2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

    2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Peki Brezilya- İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'leri...
    • 28.11.2022 - 12:35
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    2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

    Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. G grubunda Brezilya ve İsviçre mücadele edecek.

    Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.

    Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.

    İsviçre ise gruptaki ilk maçında Kamerun'u tek 1-0 mağlup etmişti. İki takımdan birinin yarın galip gelmesiyle son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.

    Heyecanlı karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından araştırılıyor.

    Brezilya - İsviçre maçı ne zaman?

    2022 Dünya Kupası G Grubu'ndaki Brezilya - İsviçre karşılaşması 28 Kasım 2022 Pazartesi (bugün) saat 19:00'da başlayacak.

    Hangi kanalda yayınlanacak?

    974 Stadı'nda oynanacak Brezilya İsviçre maçı TRT1’den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

    Muhtemel 11’ler

    Brezilya: Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Paqueta; Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

    İsviçre: Sommer; Widmer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas

    2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11 ler! #1


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