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    2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'leri

    Dünya Kupası son 16 turunda Fas, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanlı karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı.
    • 06.12.2022 - 13:32
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    2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'leri

    Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçına ise çok az bir zaman kaldı.

    F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlamıştı. İspanya ise E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

    Dünya Kupası son 16 turunda Fas, İspanya ile mücadele edecek. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırıyor.

    Fas - İspanya maçı ne zaman?

    Fas - İspanya maçı 6 Aralık 2022 (bugün) Education City Stadı'nda oynanacak. Maç, saat 18.00'de başlayacak.

    Hangi kanalda yayınlanacak?

    Arjantinli hakem Fernando Rapallini’nin yöneteceği mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

    İspanya: Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Torres, Morata, Olmo

    2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11 leri #1


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