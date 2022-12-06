2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'leri

2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'leri

Dünya Kupası son 16 turunda Fas, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanlı karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçına ise çok az bir zaman kaldı.

F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlamıştı. İspanya ise E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Dünya Kupası son 16 turunda Fas, İspanya ile mücadele edecek. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırıyor.

Fas - İspanya maçı ne zaman?

Fas - İspanya maçı 6 Aralık 2022 (bugün) Education City Stadı'nda oynanacak. Maç, saat 18.00'de başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Arjantinli hakem Fernando Rapallini’nin yöneteceği mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

İspanya: Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Torres, Morata, Olmo