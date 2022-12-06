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- 2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'leri
2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'leri
Dünya Kupası son 16 turunda Fas, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanlı karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı.
- 06.12.2022 - 13:32
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçına ise çok az bir zaman kaldı.
F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlamıştı. İspanya ise E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Dünya Kupası son 16 turunda Fas, İspanya ile mücadele edecek. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırıyor.
Fas - İspanya maçı ne zaman?
Fas - İspanya maçı 6 Aralık 2022 (bugün) Education City Stadı'nda oynanacak. Maç, saat 18.00'de başlayacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Arjantinli hakem Fernando Rapallini’nin yöneteceği mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal
İspanya: Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Torres, Morata, Olmo