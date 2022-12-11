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    2022 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Dünya Kupası yarı final maç takvimi!

    10 Aralık itibariyle Dünya Kupası çeyrek final maçları tamamlandı. Futbolseverler yarı finale çıkan takımları araştırmaya başladı. İşte yarı final eşleşmeleri...
    • 11.12.2022 - 01:25
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    2022 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Dünya Kupası yarı final maç takvimi!

    Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek maçları 10 Aralık itibariyle tamamlandı. Çeyrek finalde Brezilya ve Portekiz gibi favori takımları Dünya Kupası'na veda ederken, Fas milli takımı adeta tarih yazdı.

    9 Aralık'ta Hırvatistan, Neymar'lı Brezilya'yı penaltılarda 4-2 mağlup ederek, seyircileri şaşırttı. Aynı gün yaşanan Hollanda - Arjantin karşılaşması da penaltılara uzadı. Arjantin, 4-3 galip gelerek yarı finale yükseldi.

    10 Aralık tarihinde ilk karşılaşma Fas - Portekiz arasında gerçekleşti. Fas 1-0'lık skorla Portekiz'i mağlup etti. Çeyrek finalin son karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

    Çeyrek finalin tamamlanmasının futbolseverler, yarı final eşleşmelerini araştırmaya başladı. İşte yarı final maç takvimi...

    Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri

    13 Aralık 2022 Salı

    22.00 Arjantin – Hırvatistan

    14 Aralık 2022 Çarşamba

    22.00 Fransa – Fas

    Final maçı ne zaman?

    2022 FIFA Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.

    2022 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Dünya Kupası yarı final maç takvimi! #1


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