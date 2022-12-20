2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?

2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?

2022 Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Son 16 turu kura çekimi tarihi belli oldu. Futbolseverler, kura çekimi detaylarını araştırmaya başladı.

2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, yarıda kalan turnuvalar ve ligler başlıyor.

2022 Ziraat Türkiye Kupası turnuvasında 5. hafta heyecanı başladı. Bu haftanın tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 16 turu kura çekimi tarihi için açıklama yaptı. Kupanın son 16 turu tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Futbolseverler, heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu kura çekim tarihini araştırıyor. İşte beklenen tarih...

ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman?

2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.