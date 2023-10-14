2023 yılında en çok kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu Forbes, 2023 yılında en çok kazanan 11 futbolcuyu açıkladı. Cristiano Ronaldo açıklanan listede en üst sırada yer aldı.

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Her sene iş dünyası dergisi Forbes tarafından açıklanan futbolun en çok kazanan oyuncuları bu sene de belli oldu.

Forbes, 2023 yılında futboldan en çok kazanan oyuncuları açıklarken, listedeki isimlerin aldığı ücretler dudak uçuklattı.

Açıklanan listede kariyerinde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo rakiplerine büyük fark atarken, listedeki oyuncular da merak edildi..

İşte 2023 yılının en çok kazanan futbolcuları...

1. Cristiano Ronaldo - 260 milyon euro

2. Lionel Messi - 135 milyon euro

3. Neymar - 112 milyon euro

4. Kylian Mbappe - 110 milyon euro

5. Karim Benzema - 106 milyon euro

6. Erling Haaland - 58 milyon euro

7. Mohamed Salah - 53 milyon euro

8. Sadio Mane - 52 milyon euro

9. Kevin de Bruyne - 39 milyon euro

10. Harry Kane - 36 milyon euro

11. Robert Lewandowski - 34 milyon euro

İlk 3 sırada, yıldız futbolcular var

Öte yandan dünyada en çok kazanan sporcular içerisinde ilk 3 sırada Ronaldo, Messi ve Neymar yer alırken onları Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James (119,5 milyon dolar) ve "Canelo" lakaplı Meksikalı boksör Saul Alvarez (110 milyon dolar) takip etti.

Tenisten geçen yıl emekliye ayrılmasına rağmen İsviçreli Roger Federer, 95,1 milyon dolarlık kazancıyla listede ilk 10 içinde kalmayı başardı..