2024-2025 sezonunun ne zaman başlayacak? TFF açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'in 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de heyecan devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) yeni sezonun ne zaman oynanacağına ilişkin açıklama yaptı.

Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

3. Lig maçları belli olmadı

Süper Lig ve 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos, TFF 2. Lig ise 31 Ağustos ve 1 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.