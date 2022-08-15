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    Kasımpaşa - Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
    • 15.08.2022 - 21:35
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    Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayan karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İlk 11'ler

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graova, Petretta, Bersant Celina, Aytaç, Fall, Eysseric, Hajradinovic, Hasan Emre, Bahoken

    Fenerbahçe: Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Emre, Arao, Zajc, Lincoln, King, Valencia


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