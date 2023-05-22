22 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

15:30 Karabağ - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport

15:30 Sabah Bakü - Zira Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport

15:30 Shamakhi - Qabala Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport

15:30 Turan - Sebail Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport

18:00 Haka - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:35 Al Sharjah - Al Jazira BAE Lig Kupası Bilyoner TV

19:00 Javor - Mladost Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 Mladost GAT - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:30 Roma - Salernitana İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

20:00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Varnamo - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Vasteraas - Östers İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Nordsjaelland - Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Warta - Piast Gliwice Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

20:10 Norrköping - Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

21:45 Empoli - Juventus İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

21:45 Le Havre - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00 Newcastle - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3