22 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
15:30 Karabağ - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
15:30 Sabah Bakü - Zira Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
15:30 Shamakhi - Qabala Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
15:30 Turan - Sebail Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
18:00 Haka - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:35 Al Sharjah - Al Jazira BAE Lig Kupası Bilyoner TV
19:00 Javor - Mladost Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:00 Mladost GAT - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:30 Roma - Salernitana İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
20:00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Varnamo - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
20:00 Vasteraas - Östers İsveç Superettan Bilyoner TV
20:00 Nordsjaelland - Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
20:00 Warta - Piast Gliwice Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
20:10 Norrköping - Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
21:45 Empoli - Juventus İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
21:45 Le Havre - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:00 Newcastle - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3