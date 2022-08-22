22 yaşındaki Atalay Babacan'ın görüntüsü şaşırttı

Galatasaray'ın Rezerv Futbol Takımı'nda oynayan 2000 doğumlu Atalay Babacan'ın 'yaşlı' görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, Rezerv Ligi 3. haftasında Hangi Kredi Ümraniyespor’a konuk oldu. Ümraniyespor Antrenman Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi Galatasaray 9-0’lık farklı skorla kazandı.

Sarı kırmızılıların galibiyet gollerini Barış Alper Yılmaz (3), Hamza Akman, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Beknaz Almazbekov, Zeki Mert Saki ve Emirhan Kayar kaydetti.

Sarı kırmızılılar sahaya Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Emre Taşdemir, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Özgür Baran Aksak, Emirhan Kayar, Atalay Babacan, Hamza Akman, Barış Alper Yılmaz ve Beknaz Almazbekov 11’iyle çıktı.

Atalay Babacan'ın görüntüsü taraftarın diline düştü

Galatasaray'da maçın skoru dışında başka bir olay daha sosyal medyada çok konuşuldu.

Sarı-kırmızılıların 2000 doğumlu oyuncusu Atalay Babacan'ın 'yaşlı' görüntüsü taraftarın ilgisini çekti. Genç oyuncunun görünüşü sosyal medyada gündem oldu.