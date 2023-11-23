23 KASIM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

14:00 Kura Çekimi UEFA Euro 2024 Elemeleri UEFA.tv

14:00 Yarı Final Maçları Mini Futbol Avrupa Şampiyonası TV 8 Buçuk

17:00 Final Mini Futbol Avrupa Şampiyonası TV 8 Buçuk

20:45 Paris Saint-Germain FC- Bayern Munich

20:45 Hacken Gothenburg- Real Madrid

23:00 AS Roma- AFC Ajax

23:00 Chelsea Fc Women- Paris FC