23 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
16:00 Almanya - İskoçya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
16:30 Presov - Zlate Moravce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
18:30 Banska Bystrica - Zilina Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
18:30 Podbrezova - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
19:45 VVV Venlo - Willem II Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
20:00 Orgryte - Sundsvall İsveç Superettan Bilyoner TV
20:00 Viktoria Plzen - Bohemians Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
20:00 Sigma Olomouc - Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
20:00 Slovacko - Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
20:30 Celta Vigo - Girona İspanya La Liga S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
20:30 Real Sociedad - Almeria İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV
21:00 Galler - Polonya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
21:00 İrlanda - Macaristan UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
21:15 Bellinzona - Thun İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
21:15 FC Lausanne - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
21:15 Schaffhausen - Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
21:15 Vaduz - Lausanne Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
21:15 Yverdon - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
21:30 Al Ittihad - Al Batin Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
21:30 Al Nassr - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig TVNet
22:00 NAC Breda - Maastricht Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
23:00 Valladolid - Barcelona İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV