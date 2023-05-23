23 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

16:00 Almanya - İskoçya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv

16:30 Presov - Zlate Moravce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

18:30 Banska Bystrica - Zilina Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

18:30 Podbrezova - Ruzomberok Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:45 VVV Venlo - Willem II Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

20:00 Orgryte - Sundsvall İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Viktoria Plzen - Bohemians Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

20:00 Sigma Olomouc - Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

20:00 Slovacko - Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

20:30 Celta Vigo - Girona İspanya La Liga S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

20:30 Real Sociedad - Almeria İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV

21:00 Galler - Polonya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv

21:00 İrlanda - Macaristan UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv

21:15 Bellinzona - Thun İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:15 FC Lausanne - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:15 Schaffhausen - Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:15 Vaduz - Lausanne Ouchy İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:15 Yverdon - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:30 Al Ittihad - Al Batin Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:30 Al Nassr - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig TVNet

22:00 NAC Breda - Maastricht Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

23:00 Valladolid - Barcelona İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV