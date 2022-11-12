Fenerbahçe - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

Kadıköy'de oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan, Crespo, Rossi, Pedro, King

Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Navarrete, Serginho, Görkem, Eguskiza, Bajic