24 Erzincanspor’da, Gökhan Ünal görevi bıraktı

Üst üste başarısız sonuçlanan maçların ardından 2. Lig takımı 24 Erzincanspor’da Teknik direktör Gökhan Ünal görevinden istifa etti.

24 Erzincanspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Gökhan Ünal ise ayrılığını duyurarak, şunları dedi:

24 Erzincanspor ile bugün itibarıyla istifamı vererek yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. Büyük umutlarla geldiğimiz bu süreçte maalesef transfer yasağını kaldıramayışımız, giden oyuncuların yerini doldurmayışımızdan ve oyuncu yetersizliğinden dolayı hem play-off hattından hem de 2. yarıda yaşadığımı düşüşten dolayı bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için istifa dilekçemi Burak Çalık başkana verdim.