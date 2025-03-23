24 Erzincanspor’da, Gökhan Ünal görevi bıraktı

Üst üste başarısız sonuçlanan maçların ardından 2. Lig takımı 24 Erzincanspor’da Teknik direktör Gökhan Ünal görevinden istifa etti.
24 Erzincanspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teknik direktörümüz Gökhan Ünal, görevinden istifa etmiştir. Gökhan Ünal’a kulübümüze kattığı değer ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz.
"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIM"
Gökhan Ünal ise ayrılığını duyurarak, şunları dedi:
24 Erzincanspor ile bugün itibarıyla istifamı vererek yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. Büyük umutlarla geldiğimiz bu süreçte maalesef transfer yasağını kaldıramayışımız, giden oyuncuların yerini doldurmayışımızdan ve oyuncu yetersizliğinden dolayı hem play-off hattından hem de 2. yarıda yaşadığımı düşüşten dolayı bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için istifa dilekçemi Burak Çalık başkana verdim.
CEZA ALMIŞTI
Gökhan Ünal, geçtiğimiz hafta Isparta 32 karşılaşmasında maçın hakemine gösterdiği tepkiden dolayı PFDK'dan 6 maç men cezası almıştı.
24 ERZİNCANSPOR, 11. SIRADA
24 Erzincanspor ligde topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor.
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