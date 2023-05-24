24 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

18:00 Saburtalo Tiflis - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00 Neman - Zhodino Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

19:00 Dila Gori - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00 Djurgarden - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Pardubice - Jablonec Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

20:00 Teplice - Brno Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

20:00 Fastav Zlin - Banik Ostrava Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

20:00 BATE Borisov - Slavia Mozyr Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

20:30 Fenerbahçe - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yarı Final A Spor

20:30 Elche - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV

20:30 Villarreal - Cadiz İspanya La Liga S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

20:30 Real Madrid - Rayo Vallecano İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV

21:00 İtalya - Nijerya FIFA U20 Dünya Kupası Yayın Yok

21:45 Dundee United - Kilmarnock İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

21:45 Livingston - Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

21:45 Ross County - St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

21:45 Aberdeen - St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

21:45 Hibernian - Celtic İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

21:45 Glasgow Rangers - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus Bilyoner TV Tivibu Spor 1

22:00 Brighton - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV

22:00 Fiorentina - Inter İtalya Kupasi TRT Spor CBC Sport

23:00 Real Betis - Getafe İspanya La Liga S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

23:00 Espanyol - Atletico Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV