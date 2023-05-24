24 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
18:00 Saburtalo Tiflis - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00 Neman - Zhodino Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
19:00 Dila Gori - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00 Djurgarden - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
20:00 Pardubice - Jablonec Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
20:00 Teplice - Brno Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
20:00 Fastav Zlin - Banik Ostrava Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
20:00 BATE Borisov - Slavia Mozyr Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
20:30 Fenerbahçe - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yarı Final A Spor
20:30 Elche - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
20:30 Villarreal - Cadiz İspanya La Liga S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
20:30 Real Madrid - Rayo Vallecano İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
21:00 İtalya - Nijerya FIFA U20 Dünya Kupası Yayın Yok
21:45 Dundee United - Kilmarnock İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
21:45 Livingston - Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
21:45 Ross County - St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
21:45 Aberdeen - St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
21:45 Hibernian - Celtic İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
21:45 Glasgow Rangers - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus Bilyoner TV Tivibu Spor 1
22:00 Brighton - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
22:00 Fiorentina - Inter İtalya Kupasi TRT Spor CBC Sport
23:00 Real Betis - Getafe İspanya La Liga S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
23:00 Espanyol - Atletico Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV